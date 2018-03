Ika KDI Bakal Hibur Pengunjung Toyota Sale di Maros

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sepanjang Kalla Toyota Semua Lebih Mudah (Sale) di Grand Mall, Maros, (8-9/3/2018) mendatang, pelanggan tidak hanya diberi dengan Down Paiment (DP) atau uang muka terjangkau, tetapi lebih dari itu.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin dalam rilisnya, Rabu (7/3/2018) menuturkan, pengunjung Sale on March juga semakin terhibur dengan kehadiran entertainment dari beberapa Local Band Performance.

"Seperti Flashcoustic, Selebgram Bassitoaya, dan penyanyi Ika KDI. Mereka akan hadir menemani di sela-sela aktifitas pengunjung selama event berlangsung," katanya.

Beberapa unit unggulan Toyota akan hadir langsung menyapa pelanggan, di antaranya Toyota All New Calya, New Rush, New Agya, Grand New Avanza, All New Sienta dan Grand New Veloz.

Toyota New Yaris, Hatchback Medium unggulan Toyota yang baru saja Launching di wilayah Kalla Toyota awal Maret lalu, juga akan hadir.

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan update mengenai Sale. (*)