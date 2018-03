Live Streaming RCTI Song Lam Nghe An Vs Persija Jakarta Via HP, Kick-Off 15:30

Live streaming RCTI Song Lam Nghe An Vs Persija Jakarta.

TRIBUN-TIMUR.COM - Laga seru bakal terjadi dalam laga lanjutan Grup H Piala FC 2018 antara Song Lam Nghe An (SLNA) Vs Persija Jakarta pada Selasa (6/3/2018) kick off pukul 15.30 WIB.

Laga grup H Piala AFC 2018 antara Song Lam Nghe An (SLNA) vs Persija Jakarta akan ditayangkan live RCTI langsung dari markas wakil Vietnam, Vinh Stadium, Vietnam.

Selain itu, dapat juga disaksikan melalui live streaming.

Persija menghadapi misi sulit, pasalnya tim tuan rumah merupakan pemuncak klasemen sementara Grup H Piala AFC setelah menyapu dua laga awal kontra Tampines Rovers dan Johor Darul Takzim.

Selain meraih poin sempurna, wakil Vietnam tersebut juga belum pernah kebobolan.

Ketangguhan pertahanan SLNA jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Marko Simic, bomber asal Kroasia yang sebelumnya mencetak hattrick ketika tim asuhan Stefano Cugurra menang 4-1 atas Tampines Rovers.

Namun, tugas berat bukan hanya pada pilar lini depan.