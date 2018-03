Mellennial - Sejak SMP, Aiman Fakhirah Suka Banget Lagu Sheila On 7

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Mahasiswi sastra Inggris, Universitas Hasanuddin (Unhas), Aiman Fakhirah Yusran, mengaku suka sekali mendengarkan lagu-lagu Sheila On 7.

Khususnya lagu Sheila yang berjudul Anugerah Terindah.

Anugerah Terindah ini rilis sejak 9 Juni 2014 lalu.

"Karena memang sudah menjadi lagu andalanku dari jaman SMP, alasannya yah karena bagus dan suka saja sama liriknya," katanya pada tribun-timur.com, Senin (5/3/2018).

Bahkan lagu tersebut bisa menjadi moodbooster perempuan 19 tahun ini lho girls.

Untuk personil Sheila On 7 yang sangat ia idolakan ialah, Duta.

"Karena ganteng and never getting old. Dari jaman SMP sampai sekarang aku sudah kuliah tampangnya begitu terus," lanjutnya.

Sheila On 7 bakal hadir di puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Tribun Timur, di Phinisi Hall, Hotel Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/3/2018) mendatang. (*)