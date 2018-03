Jadi Pemenang Piala Oscar 2018, Ini 7 Fakta Film The Shape Of Water, Raup Triliunan Rupiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Film The Shape of Water adalah film drama fantasi romantis Amerika yang tayang pertama kali pada tahun 2017.

Film yang disutradarai oleh Guillermo del Toro dan ditulis oleh del Toro dan Vanessa Taylor, dibintangi oleh Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, dan Octavia Spencer.

Film ini yang pertama kali diputar di Festival Film Internasional Venesia ke-74 dan dianugerahi Golden Lion untuk film terbaik dalam kompetisi tersebut bercerita tentang seorang penjaga bisu di sebuah laboratorium pemerintah dengan keamanan tinggi yang jatuh cinta dengan makhluk humanoid-amfibi.

The Shape of Water mendapat pujian atas penampilan, skenario, arahan, desain produksinya, dan musiknya.

Salah satu pujiannya adalah film ini mendapatkan 12 nominasi Piala Osca dan memenangkan empat piala penghargaan termasuk sutradara terbaik dan film terbaik.

Inilah 7 fakta tentang film The Shape of Water yang dikutip dari Buzzfeed.

1. Sutradara Guillermo del Toro membuat film The Shape of Water terinspirasi dari film horor klasik yang berjudul Creature From the Black Lagoon.

2. Sutradara Guillermo del Toro memulai pengerjaan film The Shape of Water pada tahun 2011 dengan invenstasi sekitar $200000.

3. Awalnya, film The Shape of Water akan diproduksi dengan warna hitam putih tetapi batal karena biaya produksinya lebih mahal.

4. Pada saat produksi menghadapi beberapa masalah seperti kecelakaan, angin kencang, dan suhu di bawah nol.

5. Doug Jones, yang berperan sebagai makhluk laut, pernah bermain untuk judul film lainnya yang dibuat oleh sutradara Guillermo del Toro sepeti Mimic, Crimson Peak, Pan's Labyrinth, dan Hellboy.

6. Film The Shape of Water memenangkan lebih banyak penghargaan selain Ocsar 2018 seperti Golden Globe Awards ke-75 yang meraih Best Director dan Best Original Score.

7. Film ini termasuk film lari dengan pendapatan hingga tanggal 4 Maret 2018 sebesar $126,4 juta atau sekitar Rp 1,6 T dan meraup $ 4,6 juta selama tiga minggu sejak peluncurannya pada tanggal 22 Desember 2017.