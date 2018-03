Ini Dia Film Terbaik di Oscar 2018

Produser J Miles Dale (kiri), sutrada Guillermo del Toro (berbicara di depan mikrofon) and dan para bintang serta kru film The Shade of Water menerima Piala Oscar untuk Best Picture pada Academy Awards ke-90 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, California, Minggu (4/3/2018)

TRIBUN-TIMUR.COM-Film The Shape of Water dinobatkan sebagai Best Picture atau Film Terbaik dalam perhelatan Academy Awards ke-90 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, California, Minggu (4/3/2018) waktu setempat.

Film ini merupakan arahan sutradara Guillermo del Toro yang sebelumnya merebut Piala Oscar untuk sutradara terbaik.

The Shape of Water mengalahkan para pesaingnya yang tak kalah kuat, yakni Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, dan Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

"Saya ingin mempersembahkan ini pada para pembuat film muda; pemuda yang menunjukkan [kita] cara melakukan segala sesuatu," kata Del Toro saat menerima Piala Oscar untuk The Shape of Water dikutip dari Kompas.com.

Film bergenre thriller-fantasi tersebut menampilkan Sally Hawkins sebagai perempuan bisu yang menemukan manusia hibrida di sebuah tangki di laboratorium rahasia milik pemerintah dan membantunya meloloskan diri.

Meraup 13 nominasi, termasuk di antaranya Actor in a Supporting Role (Richard Jenkins), Actress in a Leading Role (Sally Hawkins), Best Cinematography, Music (Original Score), dan Writing (Original Screenplay).

Penulis : Andi Muttya Keteng Pangerang

Editor : Kistyarini