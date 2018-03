Gary Oldman dan Frances McDormand, Aktor dan Aktris Terbaik di Oscar 2018 

TRIBUN-TIMUR.COM-Perhelatan Piala Oscar 2018 digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Califormnia, Minggu (4/3/2018) waktu setempat.

Aktor Gary Oldman pun meraih award sebagai aktor terbaik lewat film Darkest Hour.

Pria berusia 59 Tahun tersebut berhasil mengalahkan sejumlah rivalnya, yakni Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Daniel Kaluuya (Get Out), dan Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq).

Kemenangan Oldman sebagai Best Actor itu diumumkan aktris senior Jane Fonda dan Helen Mirren.

Sebelumnya Oldman telah meraih penghargaan yang sama dalam perhelatan Golden Globes dan BAFTA tahun ini.

Piala tersebut menandai penghargaan Academy Awards pertama bagi Oldman sepanjang karier perfilmannya yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade.

Sang aktor pernah menjadi nomine dalam kategori yang sama pada 2012 lalu untuk film Tinker Tailor Soldier Spy, namun kalah dari aktor Jean Dujardin.

Jika Gary Oldman jadi Best actor, penghargaan sebagai best actrees diraih Frances McDormand.

Penghargaan tersebut diraih berkat perannya sebagai ibu yang berduka dalam film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Ini adalah kali kedua McDormand meraih penghargaan sebagai aktris terbaik setelah penampilannya dalam film Fargo (1996).