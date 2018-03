Berapa Jumlah Gaji Guru Honorer di Sulsel? Ini Cara Menghitungnya

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Berbagai cara yang dilakukan pemerintah daerah untuk mensejahterahkan para tenaga pendidik (guru) didaerahnya.

Seperti halnya yang berlangsung di Sulawesi Utara, sudah menetapkan gaji guru honorer sekolah negeri tingkat sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP).

Lantas bagaimana dengan guru yang ada di Sulsel?

Untuk mensejahterahkan para tenaga guru honorer, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan memberikannya upah sesuai dengan jam mengajar. Di Sulsel tercatat sebanyak 16 ribu guru honorer tingkat SMA/SMK dan SLB.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo mengatakan, guru honorer di Sulsel digaji berdasarkan jam mengajarnya.

"Tiap guru honorer dibayar Rp 10 ribu per jam. Itu karena mereka mengajar mata pelajaran atau per bidang studi. Makin banyak jam mengajar, makin tinggi yang mereka terima," kata None, sapaan Kadisdik Sulsel, Senin (5/3/2018).

Kendati demikian ini ia akui masih rendah, pasalnya kebutuhan hidup seorang guru itu memiliki jam operasional tidak hanya sekedar di sekolah. Namun beberapa kegiatan ekstrakulikuker sekolah pun guru ini juga biasa dilibatkan.

Dengan menetapkan upah sesuai jam kerja, para guru bisa mengatur kebutuhan guru honorer itu sendiri.

Berbeda dengan dahulu kala, para guru honorer tidak diberikan gaji atau standar upah, sehingga mereka kadang tak mendapat upah.