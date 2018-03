VIDEO: Lihat Aksi Pebalap Alinka dan Demas Uji Ketanguhan New Yaris

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Kalla Toyota menghadirkan event khusus untuk New Yaris yang baru saja dilaunching, Kamis (1/3/2018) kemarin.

Kegiatan tersebut diberi nama New Yaris Party berlangsung di Lapangan Parkir, Mall Phinisi Point Makassar, Sabtu (3/3/2018).

Melalui kegiatan tersebut pelanggan Toyota merasakan sensasi berkendara yang fun to drive dari New Yaris melalui Test-Drive New Yaris dan Teknologi New Yaris Simulation.

Pebalap muda Indonesia, Alinka Hardianti dan Demas Agil menghadiri acara Yaris Auto Party yang berlangsung di Parkiran Mall Phinisi Point, Makassar, Sabtu, (3/3/2018). Kedua pebalap nasional Indonesia di segmen slalom, drifting, touring dan speed offroad tersebut melakukan test drive New Yaris yang disaksikan para tamu undangan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR ()

Toyota Team Indonesia (TTI) juga ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kedua pebalap andalannya, Alinka Hardianti dan Demas Agil tampil berslalom menggunakan New Yaris.

Selain itu, mereka juga sharing dalam community workshop dan melakukan exhibition bersama New Yaris.

Alinka mengatakan, New Yaris sangat nyaman dan kedap karena suspensi sudah di up serta aman digunakan saat tanjakan tanpa takut mundur sedikit pun.

"Kesan pertama saya saat menggunakan New Yaris ini nyaman, serasa bukan Yaris karena semua suspensi nya sudah di up, termasuk teknologi hill assist," ungkap Alinka.(*)