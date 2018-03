Ini Jadwal Match Battle of Borneo Malam Ini

Laporan Wartawan Tribun timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ini jadwal lengkap waktu pertandingan even Battle of Borneo di Stadion Batakan malam ini, Minggu (4/3/2018).

Pertandingan dimulai pada pukul 19:45 Wita antara tuan rumah Persiba Balikpapan melawan PSM Makassar.

Kemudian dilanjutkan laga PSM jumpa Mitra Kukar pada pukul 20:45 Wita. Dan laga tuan rumah melawan Mitra Kukar pada pukul 21:30 Wita.

Seluruh pertandingan memang hanya digelar selama 1x45 menit saja.

Jadwal Battle of Borneo, 4 Maret 2018, Stadion Batakan :

1. Persiba (jersey biru) vs PSM (jersey putih), 19.45

2. PSM (jersey biru) vs Mitra Kukar (jersey kuning), 20.40

3. Mitra Kukar (jersey kuning) vs Persiba (jersey biru), 21.30