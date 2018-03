Bunga di Taman Mini Showfarm Bantaeng Dibanderol Rp 10 Ribu, Anak PKL Jadi Tour Guide

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tidak hanya berfoto yang ditawarkan di Taman Mini Showfarm, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Sulsel.

Yang berminat membeli bunga juga boleh.

Tour Guide, Irwan Ismail, siswa kelas XI di SMK Darul Ulum Panaikang Bantaeng menuturkan, ada 60 jenis bunga di showfarm Bantaeng itu.

"Namun dari 60 itu, ada lima yang paling banyak orng cari. Bunga Masamba, bunga Krisan, bunga Lili, Bunga Mawar, dan Bunga Taiwan," katanya.

Baca: Berfoto Narsis di Mini Showfarm Bantaeng, Catat Waktu Ramai dan Harga Tiketnya

Harganya beraneka ragam.

Bunga Masamba dibanderol Rp 15 ribu per polybag, bunga Krisan Rp 30 per pot, bunga Lili Rp 25 ribu per polybag.

Bunga Mawar Rp 15 ribu per polybag, dan bunga Taiwan Rp 10 ribu per pilybag.

"Namun kita harus tahu, jenis bunga yang dapat tumbuh di daerah masing-masing. Bunga Masamba paling laku, namun, bunga ini dapat tumbuh maksimal di daerah sejuk. Kalau di Makassar bakal layu," kata siswa jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura itu.