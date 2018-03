Ini Kreteria Atlet yang Bisa Ikut BIMPNT EAGA 2018 di Brunei

Meeting perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara, yang tergabung di BIMPNT EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, National Territory East Asean Australia Growth Area) di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Sabtu (3/3/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris BIMPNT EAGA Sulsel, Nukhrawi Nawir menuturkan, untuk pembentukan tim atlet Sulawesi Selatan yang akan diikutkan di kejuaraan olahraga BIMPNT EAGA, pada Desember mendatang, saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan pelatih dan pengurus cabang olahraga.

"Kita akan rapat dulu dengan para pelatih cabor, untuk inventirsasi atlet yaang memenuhi persyaratan, yang telah ditetapkan. Dari situ kita bisa lakukan seleksi kalau diperlukan," ujarnya, Sabtu (3/3/2018) saat ditemui di Four Points by Sheraton, usai rapat kedua persiapan even tahunan tersebut.

Ada delapan cabor dipertandingkan, di antaranya Karate (kata), Pencak Silat, Atletik, Boling Padang (Lawn Ball) Sepak Takraw, Tekwondo, Wushu. Kemudian Badminton untuk tingkat eksekutif.

"Untuk atlet yang diwajibkan bisa masuk tim, itu berusia 21 tahun kebawah (U-21), bukan atlet profesional‎, bukan juara Sea Games dan Asian Games. Karena melalui ajang ini kami juga ingin mengembangkan bakat atlet muda potensial, meski sebenarnya even ini untuk pererat talisilaturahmi antar negara saja," jelasnya. (*)