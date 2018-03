Beli 1 Gratis 1 di Trans Studio Theme Park Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Bagi Anda yang ingin bermain sepuasnya di seluruh wahana Trans Studio Theme Park Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Ada tawaran spesial khusus Maret ini.

Manajemen wahana indoor terbesar di Timur Indonesia ini, menawarkan program beli 1 gratis 1 bermain di semua wahana sepuasnya dengan tema Made in March.

Public Relation Trans Studio Theme Park Makassar, Rizky Maulidiana yang dihubungi, Sabtu (3/3/2018) menuturkan, progrm tersebut dibuat khusus untuk memanjakan masyarakat Makassar dan pengunjung setia Trans Studio.

Setelah di Februari diberlalukan sistem pembelian voucher rides berbayar untuk beberapa jenis permainan tertentu, Maret ini pengunjung gratis bermain di semua wahana.

"Hanya dengan membayar biaya masuk Rp 150 ribu untuk Senin-Jumat, serta Rp 200 ribu untuk Sabtu-Minggu dan hari libur Nasional, Anda sudah dapat dua tiket untuk dua orang," katanya.

Kembalinya program gratis bermain di semua wahana menjadi sebuah momentum bagi managemen Trans Studio Theme Park Makassar untuk kembali memberikan pelayanan terbaik dan suguhan pengalaman menikmati beragam konten hiburan spesial yang telah kami siapkan.

"Triwulan pertama, bisnis terlihat lesuh. Nah grafik peningkatan bisnis baru naik setelah Maret. Jadi kami buat program buy one get one ini, biar stabil dulu di tiga bulan pertama, katanya. (*)