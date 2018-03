Lima Tahun Dipasarkan, Kalla Toyota Jual 3.557 Unit Yaris

Peluncuran New Yaris di Makassar digelar di Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Kamis (1/3/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Setelah memperkenalkan All New Rush untuk segmen medium SUV di akhir tahun 2017 lalu, Kalla Toyota membuka awal tahun 2018 ini dengan meluncurkan New Yaris yang tampil kian sporty dan lebih stylish.

Selain itu, New Yaris hadir dengan fitur safety yang semakin lengkap sehingga value faktor keselamatan mobil ini kian tinggi.

Dalam balutan konsep desain Advance and Emotional, salah satu mobil terlaris di segmennya ini terlihat lebih futuristik dan dinamis, mewakili semangat sporty kalangan yang berjiwa muda.

Lekukan desain yang memiliki sudut-sudut tajam dengan detail yang lebih agresif, mulai dari headlamp hingga ke lower grille menjadikan New Yaris tampil lebih segar.

Hadir dalam 3 grade, yaitu TRD Sportivo, G, dan E masing-masing dengan transmisi otomatis (CVT) dan Manual 5-speed (MT), New Yaris menawarkan selling point yang semakin kuat.

Khusus pada New Yaris TRD Sportivo, aura racing dan sporty diperkuat dengan red lining accent pada bumper spoiler dan sekaligus menjadi special signature pada grade teratas ini.

“New Yaris kini resmi hadir untuk memenuhi kebutuhan akan pelanggan mudah di wilayah Kalla Toyota yang kian dinamis dan menginginkan medium hatchback yang sporty. Tentu kami telah menyediakan berbagai aktifitas yang akan memudahkan pelanggan menyaksikan dan test-drive perubahan terbaru dari New Yaris," kata, CEO Kalla Toyota, Hariyadi Kaimuddin belum lama ini.

Khusus di wilayah Kalla Toyota, New Yaris sendiri telah mencapai penjualan 3.557 unit dengan menguasai pasar compact medium sebesar 32.19% selama 5 tahun terakhir.

"Pencapaian ini membuktikan Toyota Yaris menjadi salah satu favorit masyarakat dan berkontribusi signifikan dalam penjualan Kalla Toyota," katanya. (*)