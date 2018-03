Di Tribun Nongki, Putut Putranto Ungkap 95 Persen Startup Gagal Karena Hal Ini

Tribun Nongki kembali digelar, kali ini Tribun Timur bekerja sama dengan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulsel di lantai 4 Gedung Tribun Timur Jl Cendrawasih No 430 Makassar, Jumat (2/3/2018).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Pengusaha dan usaha rintisan Indonesia di era digital ini, diyakini susah bersaing dengan usaha rintisan (stratUp) global, jika tak paham dan mengupdate pengetahuan mereka tentang financial technology (Fintech).

Bahkan, saat ini cara pembayaran Electronic Data Capture (EDC) yang justru masih dianggap modern oleh stratUp dan UKM, justru dalam 3 tahun terakhir sudah ketinggalan jaman.

Trend pembayaran cash melalui debit card atau credit card melalui mesin EDC, justru kini perlahan mulai digantikan dengan Mobile Point of Sales (mPOS).

Sistem mPOS ini masuk cashless, tanpa menggunakan uang namun konsumen cukup mengaktifkan secure aplikasi fintech di smartphone mereka, saat ingin bertrandaksi di merchant produk dan jasa.

Nah, jika stratups atau pengusaha rintisan tak akomodatif dengan fintech maka itu adalah awal dari kegagalan berinteraksi dengan pasar.

“95 persen stratup gagal, selain produk dan jasa yang ditawarkan tak dibutuhkan pasar, juga karena mereka salah paham dan punya akses dan pengetahuan ke financial technology,” kata Putut Putranto, Regional Transaction and Consumer Head Bank Mandiri Wilayah X Sulawesi dan Maluku di acara Tribun Nongki Bareng HIPMI Sulsel di lantai 4 Gedung Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430 Makassar, Jumat (2/3/2018) sore.

Tribun Nongki Bareng HIPMI Sulsel ini bertema Akses dan Tantangan StratUp ke Perbankan di Tahun Politik, menghadirkan tujuh pembicara lain.

Selain Putut Putranto juga ada Ketua BPD HIPMI Sulsel Herman Heizer, Presiden Director IMB Group Andi Rachmat Manggabarani, Ketua StartUps Sulsel Dedy Triawan, Ismail Bachtiar (Rektor Institute), Andi Mutawakkil Hilmy (GENoil), dan Adi Syaifullah (Mallslampah.com).

Dalam penjelasan lanjutan Putut, dijelaskan, selain merintis event awarding Wirausahawan Muda Mandiri sejak 2009 lalu, Mandiri kini juga mendirikan PtMandiri Capital Indonesia, sebuah holding yang akan melayani kebutuhan jasa keuangan terintegrasi para startUp.

Pembentukan Pt MCI ini juga salah satu indikatornya karena pertumbuhan nilai keekonomian dan transaksi keuangan stratUp dalam lima tahun terakhir di Indonesia.

Di tahun 2012 akses perbankan stratUp senilai Rp4,28 T.Namun hingga Agustus 2017 sudah mencapai Rp 80 T.(*)