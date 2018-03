Aneka Buah Turun Harga di Alfamidi, Adajuga Promo Beli 1 Gratis 1

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aneka produk turun harga di Alfamidi. Promo ini berlaku hingga Minggu (4/3/2018), syarat dan ketentuan berlaku.

Berdasarkan pantauan Tribun, Jumat (2/3/2018) salah satu produk turun harga adalah buah seperti Anggur Red Globe dari Rp 7.990 per 100 g menjadi Rp 6.840.

RRT Apple Fuji dari Rp 3.470 per 100 g menjadi Rp 3.050. Jeruk Kino Pakistan seharga Rp 2.790 per 100 g turun Rp 1.890 dan Pear Century dari Rp 2.340 menjadi Rp 2.090 per 100 g.

Selain turun harga, ada juga penawaran lebih hemat untuk produk seperti Champ Chicken Nugget 500 g hanya Rp 31.900. Prochiz Cheddar Cheese 170 g hanya Rp 15.900.

Lalu ada Frisian Flag Susu Kental Manis Gold Pouch 220 g seharga Rp 8.200 dengan minimal pembelian kelipatan dua pcs. Beli 2 Oreo Mini 67 g All Variant hanya Rp 10.900.

Beli 2 Coca Cola, Fanta, Sprite Pet 1,5 L hanya Rp 26.000. Beli 2 Ultra Teh Kotak Jasmine 200 ml, Less Sugar 300 ml hanya Rp 5.500.

Terakhir ada penawaran gratis, seperti beli 1 gratis 1 Shinzu'i Facial Wash 80 g, Ant Acne 80 ml dan beli 2 gratis 1 Luwak White Koffie Mocca, Vanilla, Caramel 5x20 g.(*)