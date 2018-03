Sebelum Curhat Soal Ustaz Abdul Somad, Dewi Sandra Diprotes Umi Pipik & Indadari Gegara Lecehkan Ini

TRIBUN-TIMUR.COM-Beberapa hari terakhir aktris Dewi Sandra menjadi perbincangan netter.

Baru-baru ini dia jadi sorotan karena dihubungkan dengan ustad kondang tanah air Ustaz Abdul Somad.

Ini membuktikan nama Ustaz Abdul Somad tak hanya menarik perhatian masyarakat biasa saja, tapi juga sejumlah tokoh penting dan kalangan artis.

Artis cantik Dewi Sandra termasuk dalam deretan artis yang punya ketertarikan dengan pribadi Ustaz Abdul Somad.

Hal itu terlihat dalam salah satu unggahan di akun Instagramnya.

Senin (28/2/2018), Dewi Sandra mengunggah postingan yang menarik tentang Abdul Somad.

Dia memuji ustad asal riau tersebut karena prestasi dan kepribadiananya.

Berikut postingannya:

Ustad Abdul Somad ()

"Pendapat saya tentang beliau singkat.

I think.... he is brilliant.