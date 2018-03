Ini Keunggulan New Yaris Dibanding Pendahulunya

Peluncuran New Yaris di Makassar digelar di Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Kamis (1/3).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Learning Center Trainer Kalla Toyota, Irwan Effendi menjelaskan New Yaris diklaim memiliki sederet keunggulan dibanding seri sebelumya.

Salah satu keunggulan itu terletak pada fitur keamanannya yang dilengkapi dengan tujuhsupplemental restraint system (SRS) airbag.

“Kalau Yaris yang dulu hanya ada tiga airbag, tapi yang ini [New Yaris] ada tujuh airbag. Sehingga, value faktor keselamatan mobil lebih tinggi karena bisa menjangkau seluruh penumpang,” ujarnya disela launching New Yaris di Atrium Mall Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Kamis (1/3/2018).

Selain fitur keamanan yang lebih lengkap, Toyota New Yaris juga dirancang lebih sporty dan stylish sesuai dengan kebutuhan anak muda yang menjadi target pasar mobil medium hatchback.

Tampilan sporty terlihat pada desain bagian depan mulai dari front grille hingga lampudaytime running lights (DRL).

Selain desain depan, tampilan sporty juga terlihat di bagian interior yang lebih lapang dan mengusung berbagai fitur canggih pada sistem audio