Distribusi New Yaris 50 Unit Per Bulan di Sulsel, Segini Harganya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Toyota Astra Motor (TAM) menggeluarkan produk terbarunya.

Kali ini, TAM meluncurkan seri terbaru di kelas medium hatchback, New Yaris atau Yaris facelift.

Peluncuran New Yaris di Makassar digelar di Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Kamis (1/3/2018).

Selain acara peluncuran, Kalla Toyota selaku dealer utama Toyota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat juga menggelar Semua Lebih Mudah (Sale) selama empat hari.

CEO Kalla Toyota, Hariyadi Kaimuddin di sela jumpa pers di Atrium MaRI menuturkan, penjualan Yaris selama 5 tahun mencapai 3.557 unit dengan market share 32,19%.

"Bahkan tahun lalu market share di Medium Compac di area Kalla Toyota mencapai 39%. Kami optimis dengan perubahan yang ada pada New Yaris ini bisa menaikkan penjualan Kalla Toyota," katanya.

Distribusi New Yaris di Sulsel mulai 40-50 unit per bulan.

"Kita lihat market saja, bila permintaan lebih dari itu, kita akan siapkan lebih dari itu," ujar Hariyadi.

General Marketing Kalla Toyota, Tarsimin menyebutkan meski tampil dengan wajah baru, harga New Yaris tidak lebih mahal dibanding harga seri sebelumnya.

Harga on the road (OTR) New Yaris dibanderol dengan harga mulai Rp 250 jutaan hingga Rp 288 jutaan untuk tiga tipe, yakni E, G, dan TRD Sportivo.

“Itulah istimewanya Yaris. Meski tampil lebih baru dan fitur lebih canggih, namun harganya naik tipis,” kata Tarsimin.(*)