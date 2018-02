Ternyata Ini Arti Tato Bahasa Arab Milik Sophia Latjuba. Ada Hubungannya dengan Ariel NOAH?

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis senior Sophia Latjuba (47) blak-blakan mengenai arti rajah di salah satu bagian tubuhnya.

Beberapa waktu lalu, artis bernama lengkap Sophia Inggriani Latjuba ini memamerkan tatonya itu di media sosial.

INSTAGRAM ()

"Photograph by @dennytjan Make up by @nikenxu Stylist @alexzulfikarlalisang," tulisnya pada keterangan foto.

Tampak dalam foto tersebut, Sophia mengenakan baju tanpa lengan berwarna putih.

Foto tersebut diambil setengah badan dengan posisi membelakangi kamera.

Namun, wajahnya dimiringkan ke kanan sehingga wajah sisi kanannya terlihat.

Rambutnya yang dibiarkan terurai acak-acakan, membuat kekasih Ariel Noah tersebut tampak seksi.