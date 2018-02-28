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PUBLIC SERVICE: Jamaah Minta Izin Travel Abu Tours Dicabut, Ini Jawaban Polda Sulsel

Utk Kapolda Kami Minta Tindakan Tegas Menulusi Uang Nasbah Abu Tours Di ASET ABU TOURS DIMANA SAJA BERADA

PUBLIC SERVICE: Jamaah Minta Izin Travel Abu Tours Dicabut, Ini Jawaban Polda Sulsel
TRIBUN TIMUR/DARUL AMRI
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

SURAT TERBUKA untuk POLDA SULSEL.
Atas Nama Keluarga Kami & Seluruh Jamaah Umrah ABU TOURS Meminta Ketegasan Kemenag Untuk Mencabut Izin Abu Tours. Krn Ultimatun Tgl 10 Feb Jamaah Akan Diberangkatkan Ternyata Tdk Jadi Apapvn Alasanx Kemenag Segera Cabut Izin & Kembalikan Uang Nasbah Semuanya & Utk Kapolda Kami Minta Tindakan Tegas Menulusi Uang Nasbah Abu Tours Di ASET ABU TOURS DIMANA SAJA BERADA JGN ADA PILIH KASIH DEMI KEADILAN KRN INI SUDAH KERESAHAN BESAR KRN BISNIS ABU TOURS UANG JAMAAH YG DIPAKAI & CABVT SEMENTARA IZIN ABU TOURS SBLM TUNTAS JAMAAH BERANGKAT SEMUAG SERTA DANA ASET SEMUA HARUS DIKEMBALIKAN DEMI KEADILAN HUKUM & PENEGAKAN HUKUM JGN ADA KONSPIRASI

+6285256547xxx

Jawaban

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani, langsung merespon kelurahan warga pada Public Service.

"Polda sudah melakukan penyidikan terhadap kasus Abutour. Siapa saja yang terlibat dalam penyalahgunaan dana jamaah Abutour, akan diproses secara hukum. Polda Sulsel dan Kemenag akan bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan Abutour," kata Dicky. (*)

Tags
Abu Tours Group and Travel
Polda Sulsel
Kombes Pol Dicky Sondani
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Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Suryana Anas
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