Nyanyi Keren di Konser Slank, Bagian Bawah Tubuh Sophia Latjuba Jadi Perhatian: Sengaja Nggak Pake?

TRIBUN-TIMUR.COM-Band legendaris Slank selalu mencuri perhatian penonton.

Seperti pemandangan biasanya, konser yang digelar Slank semalam sukses membuat riuh para penggemarnya.

Konser bertajuk "Slank in Love" itu merupakan perayaan ke-35 tahun berdirinya Slank.

Dikutip dari Kompas.com, Slank membuka konsernya itu dengan "Mars Slanker".

Lagu ini langsung dibawakan secara acapela bersama para slankers yang sudah memenuhi Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2018).

Selanjutnya grup band yang beranggotakan Kaka (vocal), Ivanka (bass), Ridho (gitar) dan Bimbim (drum) ini melantunkan lagu "I Miss You but I Hate You".

Begitu lagu usai, Kaka langsung menyapa penonton, seraya melepaskan jasnya.

"Selamat malam Balai Sarbini," ujarnya.

"Buat gue bajunya terlalu berlebihan," lanjutnya. Kaka pun melanjutkan dengan sedikit cerita mengenai tema konser malam ini yang bertajuk "Slank in Love".

"Selama berdiri 34 tahun. Tahun ini 35 tahun. Setelah hampir 35 tahun, banyak lagu tercipta, banyak kontroversi.