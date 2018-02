Buruan, Kalla Toyota Sale Tawarkan Uang Muka Mulai Rp 10 Juta

Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Keijiro Inada abersama CEO Kalla Toyota Hariyadi Kaimuddin memperlihatkan Produk teranyar Toyota di segmen SUV Medium, All New Rush di Sandeq Ballroom Grand Clarion, Hotel Jl AP Pettarani Makassar, Jumat (5/1). Penampilan All New Rush berubah total dibandingkan generasi sebelumnya. Mengusung tema Freedom Unlimited, All New Rush hadir sebagai representasi semangat dan gaya hidup kalangan urban dengan nuansa sporty. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR