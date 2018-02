Besok Kalla Toyota Sale Dibuka di MaRI, Pamer Perdana New Yaris

Marcom Manager Hotel The Rinra Abdul Azis Munawir (kiri-kanan), Marketing Manager Kalla Toyota Aswan Amiruddin, GM Mall Phinisi Point Anggraini, dan Sales Representative SilkAir makassar Muhammad Yunus memberikan keterangan pers terkait Paket tahun baru di The Rinra Makassar, Rabu (22/11). Hotel The Rinra Makassar memberikan hadiah menarik bagi tamu yang menginap pada periode pergantian tahun 2017 menuju 2018 yakni satu unit mobil Toyota Agya dan berbagai hadiah menarik lainnya. tribun timur/muhammad abdiwan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- PT Kalla Toyota diler resmi Mobil Toyota menggelar Semua Lebih Mudah (Sale) lebih awal di Maret.

Event tahun kedua tersebut, digelar di Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar mulai (1-4/3/2018).

Berbagai kemudahan memiliki Toyota dengan penawaran spesial telah siap menanti pelanggan.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin dalam rilisnya, Rabu (28/2/2018) menuturkan, melanjutkan kesuksesan Kalla Toyota Sale dan keinginan perusahaan untuk memberi kemudahan di awal tahun bagi pelanggan, membuat Sale digelar di awal Maret 2018.

Event ini hadir sekaligus menyambut kehadiran New Yaris di Indonesia pada Februari lalu," ujarnya.

Momen Sale on March selain memberi kemudahan juga menjadi ajang pamer perdana produk terbaru Toyota New Yaris.

"New Yaris yang kini tampil dengan mengedepankan semangat emotional design pada eksterior dan interior, menjadikan hatchback unggulan Toyota ini tampil kian sporty dan lebih stylish. Launching New Yaris dijadwalkan besok (hari ini) di Atrium MaRI," katanya.

Kalla Toyota mengajak seluruh masyarakat di Makassar dan sekitarnya untuk hadir menikmati akhir pekan di MaRI, Makassar hingga 4 Maret nanti.

"Saksikan langsung perubahan terbaru dari New Yaris serta nikmati special program yang kami tawarkan," ujarnya.

Pengunjung Sale on March semakin terhibur dengan kehadiran entertainment dari beberapa Local Band Performance yang akan hadir menemani di sela aktivitas pengunjung selama event berlangsung. (*)