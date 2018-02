Tim Polres Gowa Ringkus Tiga Pelaku Curanmor, 1 Masih Buron

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA- Tim Anti Bandit Polres Gowa berhasil meringkus tiga pelaku pencurian motor (Curanmor).

Mereka yakni SD (19) dan WA (26) sebagai pemetik, sedangkan SL (27) sebagai penadah, yang merupakan warga asal Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Dua di antaranya terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melawan petugas saat ditangkap di Kecamatan Manuju.

Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga mengatakan ketiga tersangka adalah sindikat curanmor yang selalu melancarkan aksinya di tempat ramai.

"Modus mereka adalah motor yang diterparkir dalam kondisi tak terkunci leher. Dan rata-rata ditempat ramai," ujarnya, Selasa (27/2/2018).

Hasil curanmor itu kemudian dijual ke SL dengan harga beragam dari Rp 1,8 juta.

"Dari keterangan tersangka mereka sudah melalukan aksinya di lima TKP. Semua di wilayah Kecamatan Somba Opu," lanjutya.

Shinto menambahkan bahwa ketiga pelaku ini merupakan anggota sindikat kejahatan jalanan yakni curanmor dan satu orang masih DPO yakni R (20).

Dari tangan pelaku barang bukti yang diamankan tiga unit sepeda motor.

Yakni satu Unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna hitam, No. Sin : 54P-495097, 1 Unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah putih, No. Sin : 2BU-234047, dan 1 Unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah, No. Sin : 2BJ-437455.

Akibat kejahatan tersebut dua pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang curat dengan pidana maksimal 7 tahun penjara, dan satu diantaranya SL dikenakan pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan pidana maksimal enam tahun penjara. (*)