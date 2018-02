Pasha Ungu Diundang ke Barru, Acaranya di Islamic Centre

Laporan Wartawan TribunBarru.com, Akbar HS

TRIBUNBARRU. COM, BARRU - Mahakarya Sejahtera Indonesia (MSI) wiilayah Barru bakal menghadirkan mantan vokalis band Ungu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha.

Pasha diundang dalam acara success story oleh MSI yang akan digelar di gedung Islamic Centre Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sabtu (17/3/2018).

"17 Maret 2018 MSI menggelar sukses story di gedung Islamic Centre Barru. Dalam acara tersebut kami akan hadirkan Pasha Ungu sebagai bintang tamu," kata Ketua MSI Barru, Fauzhia Rahman kepada tribunbarru.com, ditemui di Warkop Idola Barru, Selasa (27/2/2018).

Fauzhia mengatakan, kegiatan success story adalah acara sebagai ajang pengenalan kepada masyarakat Barru terkait bisnis MSI.

"Pada acara nanti bakal hadir juga Owner MSI Indonesia Muhammad Daud. Beliau nantinya akan datang bersama Pasha," katanya.

Menurutnya, kegiatan success story yang diselenggarakan MSI akan berlangsung meriah.

Ribuan member MSI maupun masyarakat umum diperkirakan akan menghadiri acara tersebut.

"Tiketnya yang kita sediakan sekitar 1200. Harga per tiket 100 K untuk saat ini, dan untuk tamu yang pesan tiket pada saat on the spot harganya naik menjadi Rp 125 K," ujarnya.

Fauzhia menambahkan, dalam acara tersebut juga bakal dihadiri langsung Bupati Barru, Suardi Saleh.

"Rencananya Bupati juga akan kami undang untuk membuka acara ini. Mudah-mudahan acaranya dapat berjalan lancar," tuturnya.