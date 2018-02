FKG Unhas Datangkan Profesor dari Taiwan

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali melaksanakan 'Professor Guest Lecture' di Aula drg Hj Halimah Dg Sikati, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Unhas, Jl Kandea No.5 Makassar.

Pada kesempatan tersebut guest lecturer (Kuliah Tamu) dari Taipe Medical University (TMU), Prof Keng Liang Ou. Ia adalah Chief and Professor of Departemen Dental Material, School Of Dentistry, TMU, Taiwan.

Materi kuliah tamu adalah Seputar Bone Graft dalam dunia kedokteran gigi. Kuliah tamu ini diikuti dosen, resident dan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi Unhas yang jumlahnya sekitar 80-an.

Direktur RSGM Unhas, drg M Ruslin MKes SpBM (K) mengatakan kehadiran Prof Ou di Unhas bukan yang pertama kali karena sebelumnya sudah terjalin kerjasama penelitian dan publikasi pada jurnal international yang terindeks scopes serta SJR Q1/Q2.

"Selena ini melakukan joint research, kerjasama ini akan lebih ditingkatkan dengan pengiriman dosen FKG Unhas untuk melanjutkan studi di TMU," kata M Ruslin kepada Tribun Timur melalui pesan WhatsApp, Selasa (27/2/2018).

Dimana saat ini sudah ada satu dosen Unhas yang study di TMU untuk gelar PhD, kerjasama lain ialah bantuan penyediaan alat dan bahan kedokteran gigi dari TMU di FKG Unhas.(*)