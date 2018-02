BKS PTIS Pacu Anggota Menuju World Class University

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pengurus Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta Indonesia (BKS-PTS) menggelar rapat koordinasi pengurus harian di Rektorat Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Kegiatan tersebut merupakan agenda tri wulan evaluasi program dan sekaligus membahas perencanaan call papers yang merupakan agenda tahunan, yang tahun ini 2018 akan dilaksanakan di Universitas Islam Sultan Agung (Unisula).

Demikian disampaikan Ketua Bidang PR BKS PTIS, Nurjannah Abna di sela-sela Rakor yang diikuti pengurus Harian dan Panitia Lokal International Conference Unisula.

Hadir Ketua Umum BKS PTIS Prof Masrurah Mokhtar, Sekum yang juga tuan rumah Rektor UMJ, Rektor Unisma, Prof Masykuri, Rektor Universitad Islam Riau ProfSyafrinaldi, Rektor Univeratas Ibnu Khaldun Baharuddin, Universitas Islam Bandung, serta rektor dan pengurus BKS PTIS lainnya.

Dosen Fakultas Sastra UMI Nurjannah menambahkan, agenda unggulan tahunan BKS PTS kali ini untuk memacu dan memediasi dosen untuk meneliti dan mempublish hasil penelitian ke Journal Internasional. Hal ini juga salah satu syarat kewajiban PTIS menuju World Class University.

"Kegiatan yang berlangsung tanggal 10 s.d 12 September 2018 di Unisula Semarang dan rencana dibuka Presiden RI Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Penasehat BKS PTIS,"kata Nurjannah.

Adanya temanya, International Conference on Internationalization of Islamic Higher Education Instution Toward Global Competitiveness dengan kegiatan antara lain: Rakernas Pengurus BKS PTIS se Indonesia 2018, Workshop Building Successfull Partnership, Expo hasil riset Dosen, Kompetisi Karya Mahasiswa, Penandatanganan MoU dengan mitra potensial khusus Joint Research, Sarasehan Pimpinan Badan Penyelenggara, Pimpinan Universitas (Rektor), dan Ikatan Alumni PTIS se Indonesia.

Sementara itu Ketua Umum BKS PTIS yang juga Rektor Universitas Muslim Indonesia, Prof Masrurah Mokhtar mengatakan, mencapai World Class University, membutuhkan keseriusan dari Pimpinan PTIS untuk lebih memacu diri untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

"Hal ini juga merupakan tugas kita yang tergabung dalam BKS PTIS untuk ikut membantu mendorong anggota PTIS untuk menuju World Class University,"kata Masrurah.

Sementara itu, Sekum BKS PTIS yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof Syaiful Bahri, menambahkan bahwa selain pembahasan agenda International Conference juga akan dilaksanakan Silaturrahmi Nasional Pimpinan PTIS se Indonesia dan lengurus BKS PTIS setelah hari Raya Idul Fitri 1439 H. /2018 dan Kunjungan silaturahmi Pengurus BKS PTIS dalam waktu dekat ke beberapa PTIS di Indonesia yang baru saja peralihan pejabat Rektor. (*)