Makan Ayam Potong Suwir-Suwir, Lima Bocah di Taeng Pallangga Keracunan

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA- Keracunan massal di acara hajatan terjadi di BTN Bumi Taeng Permai Blok D1 No. 11 Desa Taeng Kecamatan Pallangga, Minggu (25/2/2018) malam.

Dari informasi Kapolsek Pallangga AKP Amin Juraid, acara hajatan itu berlangsung di kediaman Syamsuddin daeng Ngawing (50).

"Korbannya ada lima orang. Semua anak-anak. Mereka diduga keracunan massal setelah hadiri acara hajatan anaknya Syamsuddin," ujarnya Selasa (26/2/2018)

Menurut Amin, dari keterangan para korban mereka disuguhi beberapa jenis makanan seperti ayam potong, sup ayam, tahu goreng kecap, kue bolu, puding dan air mineral.

"Rata-rata mereka mengalami muntah-muntah dan panas. Sehingga langsung dibawa ke rumah sakit Bhayangkara," jelasnya.

Pemilik hajatan Syamsuddin mengaku jika makanan ayam potong suwir-suwir dia beli di Terminal Minasa Maupa Gowa.

Kini kelima korban masih menjalani perawatan di RS Bhayangkara Makassar.

Sementara Polsek Pallangga membawa sampel makanan tersebut ke laboratorium.

Adapun nama-nama korban yang diduga mengalami keracunan makanan antara lain :

1. Najwa, 3 tahun, Alamat BTN Bumi Taeng Permai Blok B3 No. 16 desa Taeng kec. Plg

kab. Gowa.

2. Furkanul 8 tahun, alamat BTN Bumi Taeng Permai Blok B3 No. 16 desa Taeng

kec. Plg kab. Gowa.

3. Fatin Kanifa, 3 tahun, alamat BTN Bumi Taeng Permai Blok B3 No. 18 desa Taeng kec. Plg kab. Gowa.

4. AlFatir,8 tahun, alamat BTN Bumi Taeng Permai, Blok B3 No. 18 desa Taeng kec. Plg kab. Gowa.

5. Bilqis, 4 tahun, Alamat BTN Bumi Taeng Permai Blok B1 No. 6 desa Taeng kec. Plgkab. Gowa.