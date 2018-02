Sasar Kaum Millenial, BNI Wilayah Makassar Target Rp 30 M Per Bulan Transaksi YAP!

SANOVRA JR/TRIBUN TIMUR

Pemimpin BNI Wilayah Makassar, Edy Awaludin beserta seluruh jajaran pimpinan memperkenalkan aplikasi smartphone, Your All Payment (yap!) yang berlangsung di Pasar Segar Jl Pengayoman Makassar, Sabtu (24/2). Your All Payment (yap!) sebagai alat pembayaran untuk transaksi non-tunai (cashless) tanpa perlu menunjukkan kartu debit/kredit (cardless) dan merupakan aplikasi pertama yang menggunakan 3 (tiga) sumber dana, yaitu Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik BNI (UnikQu) sesuai pilihan pengguna saat bertransaksi.