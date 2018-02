Memakai Kertas Toilet, Ternyata Tak Cukup Efektif Bersihkan Sisa Kotoran, Ini Penjelasannya!

TRIBUN-TIMUR.COM - Bagi sebagian orang, menggunakan tisu toilet untuk membersihkan diri setelah buang air kecil atau besar dianggap sudah cukup.

Kebiasaan membersihkan dengan kertas tisu ini, kerap dilakukan oleh bangsa Barat dan di Amerika. Padahal, kenyataannya hal tersebut tidaklah benar-benar cukup.

Menurut para ahli, India.com melansir, seperti ditulis Nova.grid.id, menggunakan kertas toilet tidak cukup bersih karena menyeka saja tidak membantu dalam membersihkan dan beberapa kotoran bisa saja tertinggal.

Penggunaan kertas toilet yang berlebihan juga bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti infeksi saluran kecing dan celah dubur.

Penulis The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters, Rose George mengungkapkan keheranannya dengan fenomena ini.

"Saya merasa agak membingungkan bahwa jutaan orang berjalan dengan anus yang kotor sambil berpikir bahwa mereka bersih," ucapnya.

Tisu Basah Atau Pakai Air

Banyak selebriti termasuk Will Smith juga setuju bahwa kertas toilet tidak cukup dan kita harus menggunakan tisu basah atau air untuk membilasnya.

