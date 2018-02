Hadiri Muscab Partai Demokrat, Danny Pomanto Sosialisasikan Salam 2 dan 4 Jari

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Calon Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto ikut menghadiri Musyawarah Anak Cabang Partai Demokrat se Kota Makassar di Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard, Makassar, Minggu (25/2/2018).

Selain mensosialisasikan dirinya, dia juga ikut mendukung pasangan pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) pada Pemikihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018.

Ia bersama ketua Partai Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali mengajak semua kader Demokrat untuk melakukan salam punggawa yang kemudian diikuti Danny bersamangat sambil menaikkan 4 jari.

Danny yang dikonfirmasi tidak menampik bahwa dirinya dengan IYL-Cakka satu poros perjuangan.

"Kan Demokrat mencalonkan dua. Mencalonkan Gubernur dan Pilwali. Kan kita satu garis," kata Danny.

Dia pun menjelaskan, partai pendukunganya, seperti Perindo dan Berkarya juga turut memenangkan IYL-Cakka di Pilgub.

"Kiri kanan kan sama," katanya.

Sebelumnya, Ketua OKK DPW Demokrat Sulsel, Zulkarnain Paturuni mengukuhkan 153 Ketua Tim Relawan Rajawali di Tingkat Kelurahan dan 15 Ketua Tim di Tingkat Kecamatan.

Ketua tim relawan rajawali diberikan tugas untuk melakukan rekruitmen pemilih untuk DIAmi di Pilwali Makassar dan IYL-Cakka di Pilgub Sulsel.

"Jadi kita harus bekerja by data. By name by adress. Silahkan door to door campaign. Kalau misalnya ada 5 pemilih di rumah itu. Pastikan berapa yang akan memilih kita," kata Zul.(*)