Gelar Raker, PT BLT Target Laba Besih Rp 15 M

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Manajemen PT Bumi Lintas Tama mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja 2017 dan Rencana Kerja 2018 di Yogyakarta, Sabtu-Minggu (24-25/2/2018).

General Manager PT BLT, M Naim dalam rilisnya, Minggu (25/2/2018) menuturkan, kinerja perusahaan di bawah naungan Kalla Group yang bergerak di bidang ekspedisi pelayaran tumbuh positif.

"Terbukti dengan dinobatkannya PT BLT sebagai the 3rd best managed company 2017 di lingkup Kalla Group yang kriteria penilaiannya berdasakan 4 aspek, kondisi keuangan, kepuasan pelanggan, internal proses, learning and growth SDM," ujarnya.

Baca: ALFI Sulselbar Dorong Pemerintah Agar Pengiriman Logistik Lebih Efisien

Pencapaian ini membuat jemawa para karyawan, tantangan bisnis transportasi laut semakin sengit ke depannya.

"Tantangannya bukan hanya pada persaingan antar perusahaan penyedia jasa transportasi laut, tetapi juga bersaing dengan perusahaan penyedia jasa transportasi darat dan udara," katanya.

Olehnya itu, perlu mencermati kekurangan dan kelemahan 2017 untuk menetapkan rencana dan strategi kerja tahun ini.

"Tahun ini Kalla Group menargetkan pertumbuhan revenue PT BLT sebesar 137% dibanding 2017 dan laba bersih Rp 15 M," ujarnya.

PT BLT merupakan salah satu pelopor perusahaan pelayaran nasional yang bergerak di bidang ekspedisi pelayaran untuk pengiriman kendaraan, seperti motor, mobil, truk, maupun alat berat via transportasi laut dengan melayani rute Jakarta ke Makassar dan sebaliknya.

Selain itu, PT BLT juga melayani pengiriman barang dari Makassar ke Jakarta begitupun sebaliknya dan melayani angkutan aspal curah dari Pertamina Cilacap ke berbagai Terminal Aspal Curah yang ada di Indonesia Timur.

Saat ini PT BLT mengoperasikan kapal tangker MT Shafiyah untuk angkutan aspal curah dan MV Omarrasheed untuk angkutan kendaraan.

PT BLT juga telah memiliki anak perusahaan yakni PT Bumi Logistik Utama dengan brand KLogistik yang bergerak di jasa bongkar buat muatan kapal dan ekspedisi darat. (*)