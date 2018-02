Tribun Skul - Andi Aqila Aurelia: Profesi Jurnalis Itu Keren

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Murid SD Pertiwi Makassar, Andi Aqila Aurelia Pinarui mengaku suka sekali menulis. Entah itu cerpen ataupun puisi.

Sehingga gadis belia 9 tahun ini memilih bergabung ekskul Anak Pertiwi Punya Inspirasi dan Kreatifitas (Appik) Jurnalisik SD Pertiwi Makassar.

Ekskul yang terbentuk sejak Juli 2016 rutin melakukan kegiatan jurnalistik di sekolah, bahkan mereka yang mengelolah mading.

"Jujur sih mencari berita di sekolah sama inspirasi menulis cerpen dan puisi itu sangat susah, tetapi jika itu hobi maka akan jadi lebih mudah," katanya.

Selain itu muris kelas IV B ini sebut pekerjaan jurnalistik itu keren.

"Jurnalisnya juga keren karena bisa menulis sehingga menjadi orang yang pintar. Jurnalis is the best," tutupnya. (*)