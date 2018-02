Mabes Polri Kirim Helikopter ke Polda Sulsel, Ini Jenis dan Gunanya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Polda Sulsel siapkan satu helikopter untuk meningkatkan proses berjalannya pengamanan Pilkada Sulsel 2018.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, satu unit Helikopter tersebut untuk meningkatkan mobilitas pengamanan saat Pilkada.

Baca: VIDEO: Begini Doa Kabid Humas Polda Sulsel untuk HUT ke-14 Tribun Timur

"Dalam rangka meningkatkan mobilitas dalam mengamankan pilkada di Sulsel, Mabes Polri mengirim satu unit heli," kata Kombes Dicky, Sabtu (24/2/2018) siang.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani (TRIBUN TIMUR/DARUL AMRI)

Lanjut mantan Dirsabhara Polda Kepri, Helikopter yang dikirim oleh Mabes Polri adalah Heli dengan jenis Dolphin dan saat ini Helikopter itu sudah beroperasi.

Baca: Polda Sulsel Tembak Tiga Pelaku Begal di Makassar

"Helinya saat ini sudah dioperasikan ke beberapa daerah, dan sekarang masih ada di kabupaten Sidrap dan bergerak ke beberapa polres," jelas Dicky.

Dikutip dari Wikipedia, jenis helikopter tersebut adalah Eurocopter AS365 Dauphin.

Helikopter Eurocopter SA 365/AS365 Dauphin 2 atau akrab dikenal dengan Dolphin adalah helikopter medium-berat serbaguna bermesin ganda yang diproduksi oleh Eurocopter (awalnya oleh Aerospatiale). (*)

Baca: 150 Operator Humas Jajaran Polda Sulsel Belajar Ilmu Jurnalistik, Ini Tujuannya

Karakteristik umum

Kru: 1 atau 2 pilot

Kapasitas: 11 penumpang

Panjang: 13.73 m (45 ft 1 in)

Tinggi: 4,06 m (13 ft 4 in)

Berat kosong: 2.411 kg (£ 5315)

Max berat lepas landas: 4.300 kg (£ 9480)

Powerplant: 2 × Turbomeca Arriel 2C turboshaft, Take-off Power, 625 kW (838 hp) masing-masing

Main rotor diameter: 11.94 m (39 ft 2 in)

Main rotor wilayah: 111,98 m 2 (1,205.3 sq ft)

Prestasi:

Kecepatan maksimum: 306 km / h (190 mph, 165 kn)

Kisaran Ferry: 827 km (514 mil, 447 nm)

Layanan langit-langit: 5.865 m (19.242 kaki)

Tingkat panjat: 8,9 m / s (1.750 ft / min)