Jadi Pembicara di Tryout 'Kita Keren', Appi-Cicu Pilih Lesehan Bareng Peserta

SANOVRA JR/TRIBUN TIMUR

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) menjadi narasumber pada acara Try Out yang diselenggarakan di Balai Sidang 45 Universitas Bosowa, Makassar, Sabtu (24/2/2018). Try Out yang diselenggarakan komunitas #Kita Keren