Belanja Susu Bubuk Bayi Gratis Setrika di Lotte Mart Mal Panakukang, Ini Syaratnya

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Belanja susu bubuk bayi di atas satu tahun dengan transaksi Rp 500 ribu di Lotte Mart Mall Panakukang dapat gratis setrika H 110 LM senilai Rp 149 ribu mereka Maspion.

Selain itu, masih ada penawaran menarik lainya termasuk promo turun harga, berlaku syarat dan ketentuan, hingga 28 Februari 2018.

Seperti paket belanja Rp 50 ribu bisa dapat empat produk, yaitu Rinso anti noda 1,5 Kg, Sunlight 2 liter, Super Pel pembersih lantai 800 ml dan Molto 400 ml.

Ada juga penawaran beli dua gratis satu dengan varian yang sama, berlaku untuk produk Biore body foam 450 ml, harga per pouch Rp 27.900.

Begitu juga dengan Curcuma Plus Milk 750 gram, harga per kotak Rp 98 ribu. Indomilk UHT reguler chocolate 1 liter per kotak, seharga Rp 17 ribu.

Ada juga camilan seperti Khong Guan malkist crackers all variant pet bungkus harganya Rp 5.800, Chiz King 90 gram, harga per bungkus Rp 8 ribu.

Sementara produk turun harga ada Bango kecap manis 600 ml per pouch seharga Rp 29.500 menjadi Rp 21.500. Manggis dari Rp 2.250 per 100 gram menjadi Rp 1.790.(*)