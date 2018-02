Smartfren Hadirkan Produk Tiga Baru, Ini Keunggulannya

Chief of Sales Smartfren Dedi Irawan didampingi tenanga pemasaran meluncurkan kartu perdana Jaman Now yang berlangsung di Zona cafe, Makassar, Kamis (22/2). Mengingat semakin tingginya kebutuhan konsumen terhadap kartu data dengan jaringan 4G, maka PT. Smartfren Telecom,Tbk di awal 2018 menghadirkan voucher Jaman Now dengan kuota 16 GB. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR