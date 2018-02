Link Live Streaming SCTV Sevilla Vs Manchester United Via HP, Rekor Buruk MU Ketemu Wakil Spanyol

TRIBUN-TIMUR.COM - Manchester United akan melawat ke kandang Sevilla di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Sanyol pada laga leg pertama 16 besar Liga Champions, Kamis (22/2/2018) pukul 02.45 WIB.

Selain Piala FA, dalam ajang ini bisa jadi harapan MU untuk meraih trofi pada musim 2017/2018.

Meski begitu perjuangan itu dirasa tidak mudah.

Memang The Red Devils, finis sebagai juara Grup A di atas Basel, CSKA Moscow dan Benfica. Di fase grup Liga Champions musim ini, United meraih enam poin dari laga-laga tandangnya (4-1 vs CSKA, 1-0 vs Benfica, 0-1 vs Basel.

Namun, MU harus berjuang lagi untuk menyingkirkan Sevilla yang secara perfoma tidak mengecewakan.

Sevilla lolos sebagai runner-up Grup E di bawah Liverpool. Di fase grup musim ini, Sevilla meraup tujuh poin dari laga-laga kandangnya (3-0 vs Maribor, 2-1 vs Spartak Moscow, 3-3 vs Liverpool).

Sejak Desember 2017 ditangani Vincenzo Montella, Sevilla memenangi tiga laga terakhirnya, termasuk mengalahkan Leganes untuk memastikan diri lolos ke final Copa del Rey, di mana mereka akan menghadapi Barcelona.

Sevilla adalah jago kandang. Musim ini, mereka baru kalah sekali di Pizjuan.

Meski belum pernah bertemu Sevilla di ajang resmi, tim-tim La Liga sendiri merupakan lawan yang kurang disukai oleh United.

Dalam 11 laga terakhirnya melawan wakil-wakil Spanyol, Red Devils hanya menang dua kali, imbang empat, dan dipaksa menelan lima kekalahan.