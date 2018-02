All New Honda CB150 Verza, Model Gagah dengan Fitur Canggih

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan motor naked sport yang maskulin dan tangguh, All New Honda CB150 Verza dibanderol Rp 20 juta di Makassar.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan motor naked sport yang maskulin dan tangguh, All New Honda CB150 Verza. Desain baru dari model ini mewujudkan kesan gagah dan fitur canggihnya memberikan kebanggaan serta kenyamanan bagi pengendaranya untuk penggunaan harian.

Dari sisi desain, All New Honda CB150 Verza disematkan lampu depan berbentuk bulat yang modern, serta lampu belakang dengan smoke, cover knalpot baru dan shroud yang kekar.

Fitur-fitur canggih pada All New Honda CB150 Verza menjadikan model ini semakin maskulin namun tetap fungsional, seperti panelmeter baru full digital yang informatif, tutup tangki bensin baru yang lebih aman dan tangguh, serta secure key shutter. Posisi duduk yang tegak menjadikannya tetap nyaman untuk berkendara sehari-hari dengan jarak jauh maupun dekat.

All New Honda CB150 Verza menghasilkan performa berkendara yang maksimal dengan dibekali mesin 150cc, 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal, 5-Kecepatan yang menerapkan sistem suplai bahan bakar PGM-FI yang sudah diimprovisasi.

Mesinnya bertenaga, responsif, ramah lingkungan serta menghasilkan konsumsi bahan bakar terhemat di kelasnya, yaitu 46.3 km/liter (EURO 2) dan 43.5 km/liter (EURO 3) berdasarkan hasil metode ECE R40. Model ini memiliki akselerasi 0-200 m dengan waktu 11.41 detik berdasarkan hasil tes perusahaan.

Melalui posisi berkendara yang tegak dan ergonomis, serta didukung sistem suspensi ganda kuat dan tangguh yang dapat disesuaikan kelembutannya sesuai dengan keinginan pengendara, All New Honda CB150 Verza mampu memberikan kenyamanan berkendara untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Executive Vice President Director AHM, Johannes Loman dalam rilisnya, Kamis (22/2/2018) menuturkan, Honda Verza telah disambut baik sejak pertama kali hadir pada 2013.

Selama 5 tahun kehadirannya, model ini berhasil menjawab kebutuhan pasar motor naked sport yang menginginkan motor sport tangguh untuk penggunaan sehari-hari.

"Kami menghadirkan All New Honda CB150 Verza untuk para konsumen setia yang menginginkan motor naked sport berpendingin udara yang dapat dipercaya untuk kegiatan keseharian. Kami yakin pembaruan dari All New Honda CB150 Verza dapat memenuhi ekspektasi konsumen di pasar tersebut dan semakin memberikan kebanggaan saat memilikinya," katanya.

All New Honda CB150 Verza tersedia dengan 2 tipe, yakni Cast Wheel dan Spoke Wheel. Tipe Cast Wheel hadir dengan pilihan warna Masculine Black, Bold Red, dan Macho Silver. Sementara itu, untuk tipe Spoke Wheel hadir dengan warna Masculine Black.

Untuk melengkapi tampilan yang semakin membanggakan, AHM telah menyiapkan 4 item Honda Genuine Accesories (HGA) seperti Wheel List Sticker, Tank Pad, Visor, dan Crank Case Cover. (*)