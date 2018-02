Satukan Cinta di Wedding Festival TSM Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Manajemen Trans Studio Mall (TSM) Makassar hadirkan Wedding Festival di Atrium Trans Square dengan tema 'Love Story: A Wedding Festival'.

General Manager TSM Makassar, Imelda Christiana mengatakan, kegiatan tersebut sebagai komitmen manajemen TSM untuk membuat kegiatan disetiap moment yang memudahkan pengunjung TSM.

"Inikan bulan kasih sayang, makanya kami gelar wedding festival, agar pasangan yang ingin menyatukan cinta mereka tidak sulit mencari tempat dan perlengkapan wedding," kata Imelda saat pembukaan, Rabu (21/2/2018).

Mereka yang turut meramaikan wedding festival tersebut ialah Wong Hang Tailor, LM Bridal, Baby Zee Photography, Peeko Photo booth, Tjoangdy Photography, Trinity Photo, Geby Balloon & Decoration, Wardah.

Selain itu ada juga promo spesial yang ditawarkan oleh Gammara Hotel, Novotel Hotel, Aston Hotel, Four Points Hotel, Swiss Bell-in Panakukang Makassar Hotel, Maxone Hotel dan Horison Hotel.

"Ini kami kumpul dalam satu kegiatan, agar pasangan yang ingin menikah tidak kesulitan lagi, ada hotel, jasa photo dan make up, jadi semuanya ada datang saja ke TSM," kata Imelda.

Selama wedding festival, pengunjung TSM juga akan dihibur dengan pemilihan Putra-Putri Tionghoa 2018, Bridal Fashion Show, MUA Show Case by Sulis, Beauty Class by Wardah, Demo Make up by MUA Society dan penampilan spesial dari The Mothers Pray Band.(*)