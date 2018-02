Paket Wedding, PLN Tawarkan Tambah Daya Mulai Rp 1 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) terus berinovasi, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Teranyar, perusahaan plat merah itu meluncurkan Paket Wedding dan Paket Pilkada di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma Makassar, Rabu (21/2). Bertempatkan di Hotel Four Points by Sheraton,

GM PLN Sulselrabar, Bob Syaril usai peluncuran menuturkan, paket wedding terbagi dua. Wedding Home Package dengan input daya 7.700 Volt Amper (VA) dengan bonus free kipas kabut dan lampu sorot. Biaya pemasangan Rp 1 juta per 3 hari.

"Paket wedding building package lain lagi. Input daya 66 ribu VA dengan bonus free charger station. Biaya pemasangan Rp 2,87 juta per hari," ujarnya.

Promo Wedding berlaku sampai 31 Maret 2018 saja. Selain itu, untuk mensukseskan kegiatan Pilkada 2018 khususnya di Sulsel, PLN juga meluncurkan Paket Gebyar Pilkada.

"Paket tersebut input daya 53 ribu VA dengan bonus free Charger Station. Biaya Pemasangan Rp 2,3 juta per hari. Berlaku hingga 24 Juni 2018," ujar Bob.

Kedua layanan tersebut diperuntukkan bagi seluruh calon pelanggan di seluruh ranah kerja PT PLN Wilayah Sulselrabar.

Untuk paket ini, PLN menyiapkan suplai utama Penyulang 20 Kilo Volt (KV), Unit Gardu Bergerak (UGB), Suplai Backup UGB, trafo bagi pelanggan tegangan rendah, dan suplai backup penyulang alternatif PLN 20 KV bagi pelanggan tegangan menengah. (*)