DP Mobil Toyota Bisa Diangsur Lewat KTA Mandiri

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Kalla Toyota terus memberi kemudahan bagi pelanggan di Februari 2018. Kini tidak perlu terbebani dengan uang muka yang sangat tinggi karena sudah bisa dicicil, hanya dengan menjadi nasabah Bank Mandiri.

Khusus pengambilan Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Mandiri, pelanggan sudah bisa membawa pulang mobil impian.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin dalam rilisnya, Selasa (20/2) menuturkan, bagi pelanggan yang memiliki Kartu Kredit (KK) Bank Mandiri juga dapat mengikuti program DP yang bisa diangsur ini.

"Penawaran program ini hanya berlaku selama Februari 2018," ujar Aswan sapaanya.

Selain uang muka ringan dan mudah, pelanggan juga bisa menikmati produk Toyota dengan jangka waktu hingga 7 tahun.

"Ini khusus untuk pembelian New Agya, All New Calya, dan Grand New Avanza. Bahkan New Agya bisa diangsuran mulai Rp 2 jutaan selama Februari 2018," katanya. (*)