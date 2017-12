Live Streaming Chelsea vs Atletico Madrid, Hidup Mati Atletico di Tangan Chelsea

TRIBUNNEWS.COM - Babak penyisihan fase grup Liga Champions telah memasuki pertandingan terakhir. Salah satu laga yang dinantikan adalah pertemuan antara Chelsea melawan Atletico Madrid di Stamford Bridge, Selasa (5/12/2017) atau Rabu (06/12/2017) dini hari Wita.

Laga hidup-mati akan tersaji di pertandingan ini. Duel matchday terakhir penyisihan Grup C Liga Champions ini akan disiarkan secara langsung oleh televisi nasional, SCTV, pada pukul 03.45 Wita.

Baca: Ilja Spasojevic Jadi Rebutan. Ini 3 Klub Berpotensi Mengontraknya. Termasuk PSM

Baca: Ini Dia Pengganti Pavel Purishkin. Antara Bruce Djite Atau Spaso? Atau Keduanya?

Chelsea sudah memastikan diri lolos ke fase 16 besar karena mengumpulkan total 10 poin, unggul empat angka atas Atletico yang ada di urutan ketiga.

Eden Hazard ditarik ke luar saat Chelsea membungkam Newcastle United 3-1 tadi malam. (twitter @premierleague)

Dengan demikian, Atletico tak punya pilihan selain menang untuk menguak asa mereka maju ke fase knock-out kompetisi paling bergengsi antarklub Eropa ini.

Namun, kemenangan belum menjamin pasukan Diego Simeone lolos. Los Rojiblancos masih harus melihat hasil pertandingan lain antara AS Roma yang menjamu Qarabag.

Baca: Luar Biasa Spaso! 2 Golnya Antar Timnas Indonesia Bekuk Guyana, Sempat Tertinggal Loh!

Baca: Selamat! Diungkap Marc Klok, Gelandang Kreatif PSM Wiljan Pluim Menikah Hari Ini

Bila Roma menang maka sia-sialah raihan tiga poin Atletico karena saat ini Giallorossi, julukan AS Roma, unggul dua angka atas Atletico. Chelsea (10) vs Atletico Madrid (6) dan AS Roma (8 poin) vs Qarabag,