Yuk Hanya Hari Ini, Beli 1 Gratis 1 di Black Canyon Monginsidi

Peresmian Black Canyon Coffee (BCC) membuka outlet di Jl Monginsidi no 40, Makassar, Rabu (30/8/2017).

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pindah dari Mal Ratu Indah, Black Canyon Coffee (BCC) membuka outlet di Jl Monginsidi no 40, Makassar.

Outlet BCC di depan SMK 8 Makassar ini resmi beroperasi untuk umum, Rabu (30/8/2017).

Sebagai momen peresmian, manajamen BCC memberikan program promo menarik.

"Khusus hari ini ada promo buy one get one," ujar President Director PT Boga Citra Cemerlang dalam keterangan persnya di BCC Monginsidi.

Selain itu, ada juga promo belanja berhadiah Samsung S8+.

"Ini untuk pembelanjaan tertinggi periode 30 Agustus sampai 15 September 2017," tambahnya.(*)