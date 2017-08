Kualifikasi Piala Dunia Berlanjut, Ini Jadwal Lengkapnya!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kompetisi liga-liga Eropa akan rehat pekan ini.

Pasalnya, babak kualifikasi Piala Dunia 2018 untuk semua zona akan berlanjut, Kamis (31/8) dan Jumat (1/9/2017) wita.

Di zona Eropa, akan tersaji beberapa laga menarik, seperti Belanda yang menjamu Perancis di Grup A.

Sedangkan di zona Conmebol, Uruguay akan ditantang oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.

Berikut jadwal lengkapnya:

Zona Eropa

1 September 2017

Grup A

02:45 (wita) Bulgaria vs Swedia

02:45 Perancis vs Brlanda

02:45 Luxembourg vs Belarusia

Grup B

1 September

02:45 (wita) Hungaria vs Latvia

02:45 Portugal vs Kepulauan Faroe

02:45 Swiss vs Andorra

Grup H

1 September

02:45 (wita) Belgia vs Gibraltar

02:45 Siprus vs Bosnia-Herzegovina

02:45 Yunani vs Estonia

Zona CONMEBOL

1 September 2017

05:00 (wita) Venezuela vs Kolombia

06:30 Chile vs Paraguay

07:00 Uruguay vs Argentina

08:45 Brasil vs Ekuador

Zona Asia

Grup A

31 Agustus

20:00 China vs Uzbekistan

20:00 Korea Selatan vs Iran

20:00 Syria vs Qatar

Grup B

31 Agustus

18:35 (wita) Jepang vs Australia

20:00 Thailand vs Irak