Karena ini, Robert Rene Alberts Dibuat Kesal dengan Media Lokal Malang

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- PSM tengah bersiap menghadapi tuan rumah Arema FC pada lanjutan Liga 1, di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Rabu (30/8/2017) malam.

Di tengah persiapan itu, Pelatih PSM Robert Rene Alberts dibuat kesal dengan salah satu media lokal setempat.

Pasalnya, dalam grafis di koran jelang pertandingan Arema vs PSM, media tersebut menulis nama pelatih PSM adalah Jacksen F Tiago, yang tak lain merupakan pelatih Barito Putra.

Robert yang membaca koran disela aktifitas sarapan tim, lalu memotret koran tersebut dan diunggah di akun instagram miliknya.

Ia menulis, BLUNDER, PSM MAKASSAR HEAD COACH ROBERT ALBERTS IS SUSPENDED SO PSM HAS A NEW COACH..

JACKSON THIAGO IS THE COACH FOR TONIGHTS MATCH. (Blunder, Pelatih Kepala PSM Makassar Robert Alberts dihukum jadi PSM memiliki pelatih baru. Jackson Thiago pelatih untuk pertandingan malam ini).

Media Officer PSM Andi Widya Syadzwina mengatakan, pihak media tersebut telah meminta maaf atas kekeliruan itu.

"Saya sudah sampaikan ke MO Arema, dan dia bilang media tersebut meminta maaf atas kesalahan nama itu," kata dia. (*)