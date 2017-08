Hingga Juli, PT SJAM Jual Yamaha Vixion 2.253 Unit, Begini Gambaran Pasar Motor Sport

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- PT Suraco Jaya Abadi Motor (SJAM) main diler Yamaha di Sulselbar telah menjual 2.253 motor sport Vixion hingga Juli 2017.

Divisi Promosi PT SJAM, Astam Handayani yang dihubungi via pesan WhatsApp, Rabu (30/8/2017) menuturkan, menuturkan khusus All New Vixion sejak Juni laku 726 unit.

"Namun hingga akhir tahun kita optimis bisa mencapai angka 8 ribu, promo satu dekade Vixion yang menawarkan Down Payment (DP) atau uang muka hanya Rp 1,5 juta untuk pembelian seluruh tipe Vixion, jadi salah satu cara untuk meningkatkan penjualan," kata Astam.

Dibandingkan tahun lalu, realisasi Vixion 8.642 unit.

"Kami sadar, hadirnya Metic Premium seperti NMAX dan Aerox membuat konsumen dihadapkan pilihan yang berat. Namun itulah faktanya hingga skala nasional," ujarnya. (*)