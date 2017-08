FKM Unhas Gelar Kuliah Umum, Hadirkan Prof Cordia Chu

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasnauddin (Unhas) Makassar gelar kuliah umum kesehatan, Rabu (30/8/2017).

Hadir sebagai dosen tamu Prof Cordia Chu, Director Center for Environment and Population Health Griffith University Australia.

Ratusan mahasiswa memenuhi aula Prof Harjono lantai 2 Pascasarjana Unhas sejak pukul 09.00 pagi.

Baca: Ungkap Rahasia Keberhasilan Ketahanan Pangan Masyarakat Suku Bugis, Unhas Raih Emas di Pimnas

Hadir mendampingi Prof Cordia, Wakil Dekan 3 FKM, Sukri Pallutturi yang juga bertindak sebagai moderator.

Adapun materi yang disampaikan Prof Cordia Chu yaitu global health security and the role of public health professionals.