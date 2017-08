Bawa Pulang Yamaha All New Vixion dengan Uang Muka Rp 1,5 Juta

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- PT Suraco Jaya Abdi Motor (SJAM), main diler Yamaha di Sulselbar menghadirkan promo menarik khusus penjualan All New Vixion bertajuk Yamaha Vixion Day 2017.

Divisi Promosi PT SJAM, Astam Handayani yang dihubungi via pesan WhatsApp, Rabu (30/8/2017) menuturkan, promo satu dekade Vixion ini menawarkan Down Payment (DP) atau uang muka hanya Rp 1,5 juta untuk pembelian seluruh tipe Vixion.

"Promo tersebut sebagai apresiasi kami kepada konsumen setia Yamaha. Apalagi yang ingin upgrade motornya ke model baru dapat fasilitas cicilan murah dan DP rendah. Namun promo ini hanya bertahan hingga 6 September nanti," ujar lelaki berkacamata itu.

All New Vixion The Legend hadir dengan tampilan serba baru.

Yakni menggunakan headlamp baru, stoplamp baru, dan telah memakai speedometer digital.

Motor ini dibekali mesin lama 150 cc SOHC 4 klep dengan gearbox 5 speed namun pakai slipper clutch yang canggih spakbor belakang baru, dan kunci kontak pindah ke stang yang canggih.

Dibuat dengan mesin liquid cooled 4-stroke, sohc, dengan susunan silinder single cylinder, volume silinder 149,8 cc, daya maksimum 12,2 kw per 8.500 rpm.

Torsi maksimum 14,5 nm per 7.500 rpm, sistem starter electric starter, sistem pelumasan wet sump dan kapasitas oli mesin Total 1,15L, berkala 0,95 L, ganti filter oli 1, tipe transmisi constant mesh 5-speed. (*)