20 Hari Operasi Sikat Lipu, Polres Palopo Ringkus 7 Tersangka Pencurian dan Curanmor

Laporan Wartawan TribunPalopo.com, Hamdan Soeharto

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Satreskrim Polres Palopo merilis hasil operasi sikat lipu yang dilakukan selama 20 hari terakhir, terhitung sejak tanggal 11 Agustus hingga 30 Agustus.

Dari operasi tersebut, Polres Palopo berhasil menyelesaikan sebanyak 15 kasus Non Target Operasi (TO) dari lokasi yang berbeda. Dengan TO Curas dan Curat masing-masing satu kasus.

"Dalam operasi sikat lipu yang kita lakukan selama 20 hari, kita berhasil sebanyak15 kasus non TO dan TO 2 kasus jadi totalnya, 17 kasus, dengan jumlah 7 orang tersangka," ungkap Kasat Reskrim Polres Palopo, Akp Ardy Yusuf di Mapolres Palopo, Jl Opu To Sappaile, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (30/08/2017).

Dua di antara tujuh tersangka masih berusia 17 tahun kebawah, masing-masing berinisial MB (17) dan As (16). "Satu masih sekolah dan satunya lagi berstatus pengangguran,” ujarnya.

Berikut berita acara hasil penangkapan satreskrim Palopo Dalam operasi Sikat Lipu 2017:

Pencurian Pemberatan, P21 sebanyak 1 kasus dengan tersangka 2 orang, Mb (17) dan As (16). Dengan barang bukti, satu unit proyektor dan satu kaleng cat tembok.

Pencurian dengan kekerasan sebanyak 11 kasus, dua sementara sidik tahap 1 dengan tersangka tiga orang dewasa masing-masing, W (22), R (19) dan K (22). Dengan barang bukti, 7 unit Hp dan 2 unit sepeda motor yang digunakan tersangka dalam melakukan aksinya.

Sementara kasus Curanmo sebanyak 5 Kasus, dengan dua orang tersangka masing-masing, UB (41) dan SB (34) dengan barang bukti 3 buah letter 'T', 4 unit sepeda motor dan 1 buah badik.(*)